Энергетика Беларуси сползает в долговую яму. Производство электричества за 10 месяцев этого года упало на 4.9%, производство энергии тепловой -на 4.4%. Это последствия экономического кризиса и наступления тёплой погоды. В 2020 году по энергетике наблюдалось сокращение выручки предприятий в сопоставимых ценах, невзирая на её рост в абсолютных числах. А вот падение прибыли предприятий белорусской энергетики за истекшие 9 месяцев составило 10.8%.





Но девальвация национальной валюты снизила реальную величину прибыли до 18.4%. А общие долги энергетики к 1 октября составили 5 870 000 000 000. Рост с начала года составил 21.9%. Это самый высокий за пятилетие показатель.





Фото «charter97.org»







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