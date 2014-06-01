  • » » Энергетика Беларуси сползает в долговую яму

      • Энергетика Беларуси сползает в долговую яму

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 13:39
      (голосов: 0)

      Энергетика Беларуси сползает в долговую яму. Производство электричества за 10 месяцев этого года упало на 4.9%, производство энергии тепловой -на 4.4%. Это последствия экономического кризиса и наступления тёплой погоды. В 2020 году по энергетике наблюдалось сокращение выручки предприятий в сопоставимых ценах, невзирая на её рост в абсолютных числах. А вот падение прибыли предприятий белорусской энергетики за истекшие 9 месяцев составило 10.8%.


      Но девальвация национальной валюты снизила реальную величину прибыли до 18.4%. А общие долги энергетики к 1 октября составили 5 870 000 000 000. Рост с начала года составил 21.9%. Это самый высокий за пятилетие показатель.


      Фото «charter97.org»

      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь