В Беларуси за сутки диагностировано 1563 новых случая Covid-19, 9 больных скончались

В Беларуси за сутки диагностировано 1563 новых случая заражения Covid-19, 9 больных скончались. Всего в республике на 26 ноября положительный тест на коронавирус сдали 130 012 граждан. Всего медиками было проведено 3 158 352 теста (на 25 ноября - 3 128 178).По данным Министерства здравоохранения страны:

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 128 пациентов (на 25 ноября - 1119) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".

Фото: progomel.com







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