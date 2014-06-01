  • » » В Беларуси за сутки диагностировано 1563 новых случая Covid-19, 9 больных скончались

      • В Беларуси за сутки диагностировано 1563 новых случая Covid-19, 9 больных скончались

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:22
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      В Беларуси за сутки диагностировано 1563 новых случая заражения Covid-19, 9 больных скончались. Всего в республике на 26 ноября положительный тест на коронавирус сдали 130 012 граждан. Всего медиками было проведено 3 158 352 теста (на 25 ноября - 3 128 178).По данным Министерства здравоохранения страны:


      "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 128 пациентов (на 25 ноября - 1119) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".


      Фото: progomel.com

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