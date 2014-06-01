МИД Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу Кизиму

В МИД Беларуси был вызыван украинский посол Игорь Кизим, для вручения ноты протеста по поводу антибелорусских акций, проводимых у посольства РБ в украинской столице.





Минск решительно потребовал от украинской стороны обеспечения безопасности дипломатической миссии Беларуси в соответствии с требованиями Венской конвенции. Украинской стороне выражена крайняя озабоченность бездействием украинских компетентных органов, которые не занимаются пресечением провокаций и не отвечают на официальные запросы Беларуси.





В ноте говорится:





«Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создаёт угрозу для её функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей».

Фото: «mk.ru»







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