  • » » МЧС Беларуси запретило развешивание «изделий из горючего текстиля» на крышах и фасадах

      • МЧС Беларуси запретило развешивание «изделий из горючего текстиля» на крышах и фасадах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:32
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      Согласно внесённым МЧС в Правила пожарной безопасности, действующие для жилых домов, сооружения и строений не допускается:


      «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».


      За нарушение новых правил придётся отвечать в административном порядке по ст.23.56 КоАП. То есть получить предупреждение или штраф частнику в размере до 30 базовых величин, лицу юридическому – до 200.


      Фото: «Служба информации «БГ»

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