МЧС Беларуси запретило развешивание «изделий из горючего текстиля» на крышах и фасадах

Согласно внесённым МЧС в Правила пожарной безопасности, действующие для жилых домов, сооружения и строений не допускается:





«размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».





За нарушение новых правил придётся отвечать в административном порядке по ст.23.56 КоАП. То есть получить предупреждение или штраф частнику в размере до 30 базовых величин, лицу юридическому – до 200.

Фото: «Служба информации «БГ»







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