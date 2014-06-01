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      • Глава МИД РФ Лавров прибыл в Минск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:07
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      Накануне глава МИД РФ Лавров прибыл в Минск. В рабочем плане встреча с коллегой из Беларуси Владимиром Макеем и участие в заседании коллегий МИД обеих стран.


      Как сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев:


       «Совместное заседание коллегий под председательством глав внешнеполитических ведомств призвано подтвердить успешно сложившуюся за годы традицию взаимодействия министерств иностранных дел России и Белоруссии, но это событие видится и как важный этап укрепления всей системы двусторонних отношений».


      Из предыдущих сообщений предполагалось, что на совместном заседании коллегий будут выработаны ответы на санкции Евросоюза относительно белорусских должностных лиц, включая президента Лукашенко.


      Фото:«mk.ru»

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