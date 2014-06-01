Лукашенко: пресса в Беларуси превращается в поле битвы

"Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность".







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В Минске проходит встреча представителей масс-медиа на XIV съезде Белорусского союза журналистов. Президент Лукашенко направил приветствие делегатам съезда, в котором отметил роль журналистики в условиях геополитической борьбы.Он отметил, что в медиапространстве наблюдается отход от правды при широком распространении фейк-ньюс. По мнению Лукашенко, пресса работает в интересах недобросовестных политиков и превратилась в инструмент политтехнологов.Президент сказал:Фото: belta.by