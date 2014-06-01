Белорусская оппозиция готовит программу поддержки малого бизнеса и гражданского общества на $150 млн, говорится в сообщении в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по итогам совещания кабинета ее представителей в среду.

При этом уточнялось, что на поддержку малого бизнеса будет затрачено не меньше 70 млн., а на компенсации гражданам, пострадавшим от репрессий не меньше 50 млн. USD. Ещё 10 млн. USD предполагается затратить на поддержку независимых профсоюзов и 20 млн. USD на создание для пострадавших по политическим мотивам образовательных программ.

Алехнович также сообщил, что:

в разработке штаба находится общая программа помощи в размере не менее $150 млн.







Фото: Автопарус











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