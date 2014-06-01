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      • Долги добывающих предприятий Беларуси растут

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:44
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      Третья часть флагманов добывающей отрасли являются низкорентабельными, то есть имеют показатели рентабельности продаж в рамках от 0 и до 5%. Чистая прибыль в отрасли снизилась за 9 месяцев в 2.6 раза. Связано это явление с ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка.


      Общие долги отрасли к 1-му октября достигли 2 963 000 000 000 BYN, что чуть меньше исторического рекорда на 1 сентября. Объём обязательств возрос на 75.2%. Платежи предприятий отрасли по кредитам за те же 9 месяцев составили 1 660 000 000 000 BYN, то есть с начала года возросли на 84.5%. Профильными предприятиями на эти цели направлены 37.6% всей выручки.


      Фото: udf.by

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