Долги добывающих предприятий Беларуси растут

Третья часть флагманов добывающей отрасли являются низкорентабельными, то есть имеют показатели рентабельности продаж в рамках от 0 и до 5%. Чистая прибыль в отрасли снизилась за 9 месяцев в 2.6 раза. Связано это явление с ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка.





Общие долги отрасли к 1-му октября достигли 2 963 000 000 000 BYN, что чуть меньше исторического рекорда на 1 сентября. Объём обязательств возрос на 75.2%. Платежи предприятий отрасли по кредитам за те же 9 месяцев составили 1 660 000 000 000 BYN, то есть с начала года возросли на 84.5%. Профильными предприятиями на эти цели направлены 37.6% всей выручки.





Фото: udf.by







Загрузка...

Загрузка...