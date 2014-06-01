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      • Целый ряд марок сигарет, продающихся в Беларуси, подорожает с 1 декабря

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:16
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      Целый ряд марок сигарет, продающихся в Беларуси, подорожают с 1 декабря. Цена может увеличиться на сумму от 10 до 50 копеек. Таковы данные Министерства налогов и сборов страны.

      В этом же месяце в продажу поступят и новые марки сигарет от Гродненской табачной фабрики «Неман», а также сигареты «Kiss Jolly» и «Kiss Brown». Стоит напомнить, что белорусским производителям и импортёрам сигарет предоставлено право каждый месяц декларировать размеры максимальных розничных цен на производимую и продаваемую ими продукцию.

      Фото: sb.by.
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