Целый ряд марок сигарет, продающихся в Беларуси, подорожает с 1 декабря

Целый ряд марок сигарет, продающихся в Беларуси, подорожают с 1 декабря. Цена может увеличиться на сумму от 10 до 50 копеек. Таковы данные Министерства налогов и сборов страны.
В этом же месяце в продажу поступят и новые марки сигарет от Гродненской табачной фабрики «Неман», а также сигареты «Kiss Jolly» и «Kiss Brown». Стоит напомнить, что белорусским производителям и импортёрам сигарет предоставлено право каждый месяц декларировать размеры максимальных розничных цен на производимую и продаваемую ими продукцию.