Тихановская с Науседой обсудили санкции против Лукашенко





24 ноября, находящаяся сейчас в Литве экс-кандидат на прошедших выборах в президенты Беларуси, Светлана Тихановская в режиме видеоконференции провела с Президентом Литвы обсуждение возможности введения дальнейших санкций против белорусских учреждений, компаний и предпринимателей.





Гитанас Науседа сообщил Тихановской о принятии такого решения и о том, что Литва намеревается и далее уделять внимание белорусским проблемам.





«Литва активно поддерживает беларусское гражданское общество, которое борется за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется... Решение ЕС о расширении санкций путем внесения в список учреждений и компаний, которые причастны к совершаемым репрессиям и оказывают финансовую поддержку режиму, является правильным шагом, и мы призываем реализовать его как можно скорее»,

заявил Науседа.







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Фото: reform.by