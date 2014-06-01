  • » » Тихановская с Науседой обсудили санкции против Лукашенко

      • Тихановская с Науседой обсудили санкции против Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:17
      (голосов: 0)


      24 ноября, находящаяся сейчас в Литве экс-кандидат на прошедших выборах в президенты Беларуси, Светлана Тихановская в режиме видеоконференции провела с Президентом Литвы обсуждение возможности введения дальнейших санкций против белорусских учреждений, компаний и предпринимателей.


      Гитанас Науседа сообщил Тихановской о принятии такого решения и о том, что Литва намеревается и далее уделять внимание белорусским проблемам.


      «Литва активно поддерживает беларусское гражданское общество, которое борется за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется... Решение ЕС о расширении санкций путем внесения в список учреждений и компаний, которые причастны к совершаемым репрессиям и оказывают финансовую поддержку режиму, является правильным шагом, и мы призываем реализовать его как можно скорее»,

      заявил Науседа.


      Фото: reform.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь