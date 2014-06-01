В 2021 году Беларусь приобретёт у РФ 4 боевых вертолёта и 4 самолёта. Эту информацию в ходе интервью от 23 ноября в эфире «Беларусь 1» сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.





Он также рассказал, что планируется приобретение 4-х единиц Ми-35 и 4 единицы Су-30СМ:

«Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с Российской Федерацией, закупить четыре вертолета Ми-35»,

Кроме того, МО планируется перевооружение двух механизированных батальонов на новые БТР-83. Закупки ВВСТ, в том числе РЭБ, Беларусь продолжит и в будущем.

— заявил он, отметив, что по действующему контракту будет куплено еще 4 самолета Су-30СМ.











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Фото: Сильные новости