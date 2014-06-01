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      • В 2021 году Беларусь приобретёт у РФ 4 боевых вертолёта и 4 самолёта.

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:30
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      В 2021 году Беларусь приобретёт у РФ 4 боевых вертолёта и 4 самолёта. Эту информацию в ходе интервью от 23 ноября в эфире «Беларусь 1» сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.


      Он также рассказал, что планируется приобретение 4-х единиц Ми-35 и 4 единицы Су-30СМ: 


      «Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с Российской Федерацией, закупить четыре вертолета Ми-35»,
      — заявил он, отметив, что по действующему контракту будет куплено еще 4 самолета Су-30СМ.
      Кроме того, МО планируется перевооружение двух механизированных батальонов на новые БТР-83. Закупки ВВСТ, в том числе РЭБ, Беларусь продолжит и в будущем.


      Фото: Сильные новости
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