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      • Лукашенко: отстранить меня от власти может только белорусский народ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:49
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      В ходе сегодняшней встречи с иностранными послами президент Беларуси заявил, что отстранение его от власти возможно только волей белорусского народа и исключительно законным образом: 

      «Я заявляю, что президента Беларуси от власти отстранить можно... И я даже подскажу путь, но он один и других нет. Это сможет сделать только белорусский народ на основании тех законов, которые существуют на сегодняшний день, и белорусской Конституции».

      По его словам, страны Запада последнее время сильно волнуются о дальнейшем развитии страны и разрабатывают варианты воздействия на действующие власти.
      «Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как» —
      отметил глава РБ.
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