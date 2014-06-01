Лукашенко: отстранить меня от власти может только белорусский народ

«Я заявляю, что президента Беларуси от власти отстранить можно... И я даже подскажу путь, но он один и других нет. Это сможет сделать только белорусский народ на основании тех законов, которые существуют на сегодняшний день, и белорусской Конституции».

«Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как» —







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