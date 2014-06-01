Один из директоров EPAM Systems был осуждён на 15 суток.

Директор по производству EPAM Systems Игорь Овсяник был осуждён на 15 суток по ст. 23.34 КОАП. Слушания прошли в Октябрьском районном суде, сообщил правозащитный центр «Весна. Судебное заседание велось посредством скайпа.

Овсянику оказывал помощь адвокат. Директору вменяли участие в протестах 22 ноября, однако он вины не признал. Задержание Овсяника стало известным в понедельник. Сначала его имя появилось в списках «Весны», после чего факт задержания подтвердила супруга Игоря.

Стаж работы Овсяника в ЕРАМ превышает 20 лет. Раньше он возглавлял офис фирмы в Белоруссии, после чего работал руководителем персонала в Германии, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Нидерландах. Курировал проекты фирмы в Китае, Индии, Вьетнаме, Мексике.







Загрузка...

Загрузка...

Фото: "Антипарус"