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      • Один из директоров EPAM Systems был осуждён на 15 суток.

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:55
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      Директор по производству EPAM Systems Игорь Овсяник был осуждён на 15 суток по ст. 23.34 КОАП. Слушания прошли в Октябрьском районном суде, сообщил правозащитный центр «Весна. Судебное заседание велось посредством скайпа.

      Овсянику оказывал помощь адвокат. Директору вменяли участие в протестах 22 ноября, однако он вины не признал. Задержание Овсяника стало известным в понедельник. Сначала его имя появилось в списках «Весны», после чего факт задержания подтвердила супруга Игоря.


      Стаж работы Овсяника в ЕРАМ превышает 20 лет. Раньше он возглавлял офис фирмы в Белоруссии, после чего работал руководителем персонала в Германии, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Нидерландах. Курировал проекты фирмы в Китае, Индии, Вьетнаме, Мексике.


      Фото: "Антипарус"
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