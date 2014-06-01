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      • В Гродненском районе произошла лобовая авария

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 13:48
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      Утром 22 ноября на дороге Р99 недалеко от деревни Зарубичи произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены 24-летняя пассажирка Audi и 28-летний водитель Volkswagen. Его 5-летняя дочь находилась в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности, что уберегло ее от серьезных повреждений.

      35-летний пассажир VW, ехавший на переднем сиденье, умер на месте происшествия. Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте аварии, устанавливая причины и обстоятельства ДТП.

      Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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