Белорусские медики советуют, как уменьшить риск заражения в пандемию

«Более 10 % смертей пациентов с коронавирусом – у тех, кто имел сердечно-сосудистые патологии. Примерно такой же процент приходится и на тех, кто страдает диабетом II типа».







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За прошедшее с начала пандемии коронавируса время медицинское сообщество накопило определенный опыт. И хотя вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, остается не достаточно изученным – специалисты сходятся во мнении относительно шагов, которые помогают ему противостоять.Уже известно, что болезни подвержены все категории людей вне зависимости от возраста. Тем не менее, люди из групп риска – обладатели лишнего веса или хронических заболеваний – оказываются в первых рядах. Председатель медицинского объединения «Эндокринология и метаболизм» Алла Шепелькевич приводит статистические данные.Медики призывают контролировать массу тела и следить за питанием – в частности, дополнять рацион свежими овощами и фруктами, а также ни в коем случае самостоятельно не начинать прием противовирусных, антибактериальных и противовоспалительных препаратов.Фото: Pixabay.com