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      • В Минтруда рассказали о прибавках к пенсии с 1 декабря

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:04
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      Представители Министерства труда и социальной защиты Беларуси рассказали о прибавках к пенсиям, на которые ряд граждан может рассчитывать с 1 декабря 2020 года. Размер трудовых пенсий увеличится на 6%: перерасчет будет проведен на основе стажа и заработной платы до выхода на пенсию. Таким образом, для каждого получателя трудовой пенсии итоговая сумма будет отличаться.
      Средний размер пенсии по возрасту с учетом надбавок в декабре составит 499,7 рубля. Это 5,5%-ный рост по сравнению с ноябрем 2020 года (473,5 рубля) и 12%-ный по сравнению с декабрем 2019 года (445,9 рубля). Такие же пенсии полагаются за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
      В общей сложности декабрьский перерасчет пенсий затронет 2,4 млн. получателей. На эти цели направлено 64,7 млн. рублей.

      Фото: theactuary.com
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