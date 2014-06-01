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      • Силовики в Минске применили спецсредства

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:33
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      В Минске продолжается несанкционированная акция протеста. Возле торгового центра «Грин Сити» собралось несколько сотен человек. Против них были применены спецсредства: по характеру взрывов очевидцы предположили, что были использованы петарды и травматический пистолет «Оса».
      С 13:20 на вход и выход закрылась станцию метро «Каменная Горка», став 11-й среди неработающих сегодня станций. Здесь ранее силовики применили светошумовые гранаты. Очевидцы также сообщают о применении спецсредств на Проспекте газеты Правда и в других местах Минска. В «Серебрянке» и других районах проводятся задержания участников акции.

      Фото: Радио Свобода.
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