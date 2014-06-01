В Минске изменено движение транспорта и закрыто метро

Минский наземный транспорт проходит один из участков на Проспекте Независимости – от улицы Я.Купалы до Института культуры – без остановок. Посадка и высадка пассажиров не осуществляются в обоих направлениях.
Кроме того, с 13:20 на вход и выход закрыта станция метро «Каменная Горка», поезда проезжают ее без остановки. Немногим ранее уже были закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и все станции третьей, Зеленолужской линии метро.