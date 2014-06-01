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      • В Минске изменено движение транспорта и закрыто метро

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:13
      (голосов: 0)
      Минский наземный транспорт проходит один из участков на Проспекте Независимости – от улицы Я.Купалы до Института культуры – без остановок. Посадка и высадка пассажиров не осуществляются в обоих направлениях.

      Кроме того, с 13:20 на вход и выход закрыта станция метро «Каменная Горка», поезда проезжают ее без остановки. Немногим ранее уже были закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и все станции третьей, Зеленолужской линии метро.

      Фото: blizko.by
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