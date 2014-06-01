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      • Лукашенко: Беларусь готова протянуть руку помощи Ливану

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 11:42
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      Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ливан с Днем Независимости и обратился к Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну и гражданам этой страны.
      «Уверен, что, несмотря на нынешние обстоятельства по ограничению контактов из-за эпидемиологических причин, отношения между Минском и Бейрутом имеют существенный потенциал. Считаю, что пришло время объективно оценить результаты совместной работы и завершить выполнение всех предыдущих договоренностей».

      Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ливанской Республикой были установлены 21 марта 1996 года. Между государствами заключен ряд торговых, культурных, военных и других соглашений. Поздравляя Ливан с Днем Независимости, президент пообещал стране поддержку:

      «Белорусская сторона готова протянуть руку помощи ливанским друзьям в преодолении существующих сложностей путем поставки продукции своего производства, участия в проектах промышленной кооперации, научно-технического и гуманитарного сотрудничества».


      Фото: president.gov.by
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