Лукашенко: Беларусь готова протянуть руку помощи Ливану

«Уверен, что, несмотря на нынешние обстоятельства по ограничению контактов из-за эпидемиологических причин, отношения между Минском и Бейрутом имеют существенный потенциал. Считаю, что пришло время объективно оценить результаты совместной работы и завершить выполнение всех предыдущих договоренностей».

«Белорусская сторона готова протянуть руку помощи ливанским друзьям в преодолении существующих сложностей путем поставки продукции своего производства, участия в проектах промышленной кооперации, научно-технического и гуманитарного сотрудничества».







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