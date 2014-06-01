В Минске обвалился рынок недвижимости

Уже 13 недель подряд на минском рынке недвижимости наблюдается отрицательная ценовая динамика. В сентябре было продано всего 773 квартиры против 1165 за тот же месяц прошлого года, в октябре – 676 по сравнению с 1456 годом ранее.
За минувшую неделю индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.6%, составив 1339 $/м2. Это самое низкое значение за последние 1,5 года, при этом предложение значительно превышает спрос. А стоимость метра в новостройках не превышает 1295 $.
В большинстве крупных городов Беларуси ситуация иная: существенного обвала не наблюдается, а в Слуцке, Бресте и Могилеве даже зафиксирован незначительный рост цен. Анализ проведен экспертами Realt.by.