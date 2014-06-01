Минздрав сообщил о новых случаях коронавируса в Беларуси

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Минздрав опубликовал свежие статистические данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси. По состоянию на 22 ноября выздоровели и были выписаны 103 тыс. 848 пациентов, ранее имевшие подтвержденный диагноз. С положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 123 тыс. 999 человек.За минувшие сутки было выписано 1735 человек, семеро умерло. Суточный прирост новых случаев составил 1564 случая. Днем ранее этот показатель был на уровне 1588.За весь период с начала пандемии в Беларуси умерли 1 тыс. 96 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и рядом хронических заболеваний. В общей сложности проведено 3 млн. 074 тыс. 066 тестов.Фото: Минздрав Беларуси