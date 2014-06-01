Минздрав сообщил о новых случаях коронавируса в Беларуси

Минздрав опубликовал свежие статистические данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси. По состоянию на 22 ноября выздоровели и были выписаны 103 тыс. 848 пациентов, ранее имевшие подтвержденный диагноз. С положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 123 тыс. 999 человек.
За минувшие сутки было выписано 1735 человек, семеро умерло. Суточный прирост новых случаев составил 1564 случая. Днем ранее этот показатель был на уровне 1588.
За весь период с начала пандемии в Беларуси умерли 1 тыс. 96 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и рядом хронических заболеваний. В общей сложности проведено 3 млн. 074 тыс. 066 тестов.