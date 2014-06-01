Стала известна стоимость концерта после автопробега «За единую Беларусь»

8 ноября в Беларуси состоялся масштабный республиканский автомобильный пробег, после которого была проведена серия концертов. На сайте госзакупок был опубликован бюджет этих мероприятий, заказчиком и организатором культурной программы выступил Минскконцерт.
Сумма, включающая технические расходы и гонорары, достигает 21 895 рублей, или 8 500 долларов. В частности, самый высокий гонорар получила группа Aura и ее солистка Юлия Быкова – 4 000 рублей. Выступление Александра Солодухи и работа главного режиссера оценены в 2 тысячи рублей, услуги грузового транспорта – в 495 рублей.