Многодетным матерям и инвалидам предоставлены новые пенсионные гарантии

«Имея долговременные проблемы со здоровьем, отработать 18-20 лет не всегда возможно. Поэтому лицам, которые находились на инвалидности первой или второй группы не менее 10 лет, требуемый страховой стаж снижается на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности. Если нахождение на инвалидности составляет 21 год и более, для трудовой пенсии по возрасту будет достаточно иметь пять лет страхового стажа».







Загрузка...

Загрузка...

На сессии Совета Республики были одобрены поправки в пенсионное законодательство. Инвалидам, родителям детей-инвалидов и матерям, имеющим 4 и более детей, будут предоставлены дополнительные пенсионные гарантии.В частности, пересмотрен период, который может включаться в общий стаж в связи с уходом за детьми в возрасте до трех лет: с нынешних 9 до 12 лет. Для этой же категории матерей страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается до 10 лет. Норма вступает в силу 1 января 2021 года.Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич также рассказала о нововведениях в отношении людей с ограниченными возможностями.Кроме того, увеличивается пенсионная надбавка к социальной пенсии для матерей или отцов, воспитывающих детей с инвалидностью и имеющих страховой стаж более 20 лет.Фото: Pixabay.com