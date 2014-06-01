Дети, отравившиеся в минской школе, остаются в больнице

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Состояние учащихся столичной средней школы №61, госпитализированных в детскую инфекционную больницу, стабильное. Эти данные утром 21 ноября привела пресс-служба Минздрава Беларуси. С жалобами на самочувствие в течение вечерних и ночных часов в приемный покой обратились 23 ребенка. После осмотра и консультации специалистов пятеро были отпущены домой, в 9:00 один пациент выписан. В настоящее время 17 детей остаются под наблюдением врачей.Прогнозы в целом благоприятны: выписка большинства школьников ожидается уже сегодня. Одновременно медики продолжают обзванивать учащихся школы, выявляя возможные жалобы.Фото: rastishka.by