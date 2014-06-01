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      • БЖД не будет продавать билеты онлайн в ночь на 22 ноября

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:35
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      На несколько часов приостанавливается онлайн-продажа билетов на поезда Белорусской железной дороги. Компания, осуществляющая техподдержку данного сервиса – СООО «Облачные технологии» – проинформировала об этом БЖД. Перебои информационного обмена в системе продажи проездных документов ожидаются с 23:30 21 ноября 2020 года до 04:00 22 ноября 2020 года.

      Вследствие этого оплата проездных документов с использованием платежных систем «Расчет» (АИС ЕРИП) и «Интернет-банкинг» ОАО «Беларусбанк» будет временно недоступна. БЖД приносит пассажирам свои извинения.

      Фото: rw.by
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