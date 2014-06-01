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      • В Беларуси растет число заболевших коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:07
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      В Беларуси отмечается рост числа людей, зараженных коронавирусом. К 21 ноября было зарегистрировано 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Тремя днями ранее, 18 ноября, эта цифра составляла 118 008. Только за последние 24 часа выявлено 1 588 новых случаев.

      За весь период с момента появления коронавируса в Беларуси умер 1089 пациент, за минувшие сутки – 8 человек, за предыдущий день – 7. В общей сложности проведено 3 041 384 теста. Из числа людей с подтвержденным диагнозом 102 113 человек выздоровели.

      Фото: cdc.gov
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