В Беларуси растет число заболевших коронавирусом

В Беларуси отмечается рост числа людей, зараженных коронавирусом. К 21 ноября было зарегистрировано 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Тремя днями ранее, 18 ноября, эта цифра составляла 118 008. Только за последние 24 часа выявлено 1 588 новых случаев.
За весь период с момента появления коронавируса в Беларуси умер 1089 пациент, за минувшие сутки – 8 человек, за предыдущий день – 7. В общей сложности проведено 3 041 384 теста. Из числа людей с подтвержденным диагнозом 102 113 человек выздоровели.