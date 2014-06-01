Экспресс-тестирование поможет в борьбе с COVID-19

«В течение дней, пока кто-то ждет результатов теста, он может потенциально заражать новых людей. А если я могу сообщить вам об этом в тот же день, это значительно снизит вероятность передачи вируса новым людям».







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Группа специалистов из Колорадского университета в Боулдере и Гарвардского университета (США) проанализировала эффективность различных тестов на коронавирус.На основе компьютерного моделирования было установлено, что еженедельное тестирование половины населения недорогими быстродействующими тестами на COVID-19 всего за две недели может снизить распространение вируса до 88%. В свою очередь массовое использование ПЦР лишь в 30% случаев останавливает опасное заболевание.Экспресс-тесты готовы за 15 минут, тогда как результатов ПЦР приходится ждать сутки или дольше. Один из авторов исследования, доцент кафедры компьютерных наук Университета Боулдера Дэниел Ларремор пояснил важность быстрого ответа:Фото: University of Colorado Boulder