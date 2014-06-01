Лукашенко не даст России приватизировать крупные предприятия

«Если мы приватизируем этот завод, продадим, не думайте, что это будет счастье. Во-первых, я уже с вопросами приватизации сталкивался не один раз: сокращение трудового коллектива, «отдай бесплатно». Немцы купят, допустим. Вы что, думаете, они будут сохранять компетенции? Да нет! Вы будете производить здесь – две тысячи оставят – болты, гайки, еще чего-то клепать или какую-то гадкую продукцию, которую нельзя там производить... За жестянки вы много денег не получите».

«Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию».







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На встрече с представителями ОАО «Гомсельмаш» Александр Лукашенко озвучил свою позицию относительно приватизации крупных предприятий Беларуси.Отметив интерес к приватизации белорусских предприятий со стороны Российской Федерации, президент заверил, что и в этом случае не пойдет навстречу.Об этом, а также о развитии машиностроения и региона в целом президент республики рассказал 20 ноября в ходе рабочей поездки по Гомельской области.Фото: president.gov.by