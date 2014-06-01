Полеты Минск-Пекин снова отложены

«Департаментом гражданской авиации КНР 18 ноября принято решение о продлении до 30 ноября приостановки выполнения рейсов СА721/СА722 по маршруту Пекин - Минск – Пекин».







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Авиасообщение между столичными городами Беларуси и Китая не будет осуществляться как минимум до 30 ноября. Решение принято властями Поднебесной; о нем сообщили представители посольства Беларуси в Китайской Народной Республике.Первый подобный запрет появился 9 ноября. Сначала планировалась недельная пауза, затем датой возобновления маршрута прозвучало 23 ноября, но теперь срок снова пересмотрен. Причиной стал рост подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выявленных у прилетевших из Минска пассажиров: 6 ноября в Пекин прибыло 9 носителей вируса. В начале ноября рейсом СА722 из Минска в Китай прилетело пять зараженных коронавирусом человек.Фото: Pixabay.com