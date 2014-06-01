К санкциям против Беларуси присоединилась Украина

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принимает это обязательство к сведению и приветствует его».

«Наша позиция в отношении Беларуси с первого дня начала этого кризиса является последовательной и четкой. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза».







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Семь европейских государств пополнили список стран, поддерживающих санкции Евросоюза в отношении властей Беларуси. Это, в частности, кандидаты в ЕС Албания, Северная Македония и Черногория, а также не входящие в Союз, но участвующие в его жизни Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель дал этому решению высокую оценку.О соответствующих планах Украины стало известно еще в октябре; их озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Санкции были введены месяц назад против 40 физических лиц, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию выборов. В настоящее время готовится уже третий пакет, на разработку которого уйдет несколько недель. Число лиц и организаций, подпадающих под санкции, вырастет.Фото: European Parliament