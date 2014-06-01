Минздрав прокомментировал течение COVID-19 в Беларуси

Начальник главного управления организации медпомощи Минздрава Александр Пацеев рассказал о том, как в Беларуси протекает пандемия COVID-19. Чиновник проанализировал данные, поступившие из разных регионов страны.
«Болеют сейчас не меньше, может даже немножко больше болеют. Коллеги говорят на местах, что тяжесть не изменилась, но существует некоторая субъективность. Там, где заболеваемость была меньше в первую волну, это Гомельская и Могилевская область, они говорят, что тяжесть сейчас увеличилась, но это субъективная оценка, потому что количество больных увеличилось, немножко поменялся контингент».
Представитель Минздрава заострил свое внимание на изменениях по сравнению с картиной, наблюдавшейся весной. Он отметил, что больных с рядом хронических заболеваний стало лечить еще сложнее, чем прежде.
«Реаниматологи говорят о том, что хуже стали корректироваться пациенты с соматической патологией, то есть те пациенты, у которых были заболевания сердца, бронхолегочные патологии, сахарный диабет, которые мы относим к факторам риска ковидной инфекции».
Пацеев напомнил, что все профильные службы работают не только на лечение, но и на профилактику.
«Медицинская служба и санитарно-эпидемиологическая служба работают на то, чтобы минимизировать риск заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения республики».