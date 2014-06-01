Минздрав прокомментировал течение COVID-19 в Беларуси

«Болеют сейчас не меньше, может даже немножко больше болеют. Коллеги говорят на местах, что тяжесть не изменилась, но существует некоторая субъективность. Там, где заболеваемость была меньше в первую волну, это Гомельская и Могилевская область, они говорят, что тяжесть сейчас увеличилась, но это субъективная оценка, потому что количество больных увеличилось, немножко поменялся контингент».

«Реаниматологи говорят о том, что хуже стали корректироваться пациенты с соматической патологией, то есть те пациенты, у которых были заболевания сердца, бронхолегочные патологии, сахарный диабет, которые мы относим к факторам риска ковидной инфекции».

«Медицинская служба и санитарно-эпидемиологическая служба работают на то, чтобы минимизировать риск заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения республики».







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Начальник главного управления организации медпомощи Минздрава Александр Пацеев рассказал о том, как в Беларуси протекает пандемия COVID-19. Чиновник проанализировал данные, поступившие из разных регионов страны.Представитель Минздрава заострил свое внимание на изменениях по сравнению с картиной, наблюдавшейся весной. Он отметил, что больных с рядом хронических заболеваний стало лечить еще сложнее, чем прежде.Пацеев напомнил, что все профильные службы работают не только на лечение, но и на профилактику.Фото: minzdrav.gov.by