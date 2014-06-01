Минск простился с Романом Бондаренко

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В минской церкви Воскресения Христова состоялось отпевание Романа Бондаренко. С раннего утра храм был окружен тысячами людей. Войти внутрь смогли далеко не все: очередь растянулась как минимум на полкилометра. Водители проезжающих машин периодически сигналили.После полудня гроб был вынесен из храма и погружен в катафалк. Местом захоронения выбрано Северное кладбище. Туда направилась колонна людей, продолжая отдавать оппозиционеру дань памяти.31-летний Роман Бондаренко скончался в результате повреждений головного мозга. Травмы были получены во время его задержания. Смерть наступила в больнице.Фото: AP/ТАСС