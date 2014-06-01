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      • Минск простился с Романом Бондаренко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:31
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      В минской церкви Воскресения Христова состоялось отпевание Романа Бондаренко. С раннего утра храм был окружен тысячами людей. Войти внутрь смогли далеко не все: очередь растянулась как минимум на полкилометра. Водители проезжающих машин периодически сигналили.

      После полудня гроб был вынесен из храма и погружен в катафалк. Местом захоронения выбрано Северное кладбище. Туда направилась колонна людей, продолжая отдавать оппозиционеру дань памяти.

      31-летний Роман Бондаренко скончался в результате повреждений головного мозга. Травмы были получены во время его задержания. Смерть наступила в больнице.

      Фото: AP/ТАСС
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