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      • Александр Лукашенко посетил «Гомсельмаш»

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:44
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      Александр Лукашенко прибыл в Гомель. Центральным пунктом рабочей поездки стало посещение ОАО «Гомсельмаш». Выслушав доклад о текущей ситуации и планах, президент ознакомился с образцами продукции и процессом сборки зерноуборочных комбайнов. Лукашенко высоко оценил результаты работы крупнейшего производителя белорусской сельскохозяйственной техники.
      «Особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста. Пусть с поддержкой, помощью, но вы не работаете на склад. Вы производите тот товар и продукт, который нужен стране. И 75% товара вы производите, который мы продаем за пределы и получаем валюту».

      Сейчас в серийном производстве и в разработке – 27 моделей и 73 модификации новейших комбайнов, агрегатов и других аппаратов, необходимых отрасли. К настоящему времени темп роста достигает 131%, и только на экспорте заработано более 93 миллионов долларов.

      В октябре «Госсельмаш» отметил 90-летие со дня своего образования. Президент гарантирует ведущему предприятию дальнейшую поддержку.
      «Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, руководители. Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в стране быть».

      Фото: ndsmi.by
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