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      • Лукашенко просит министра культуры закончить конфликт в Купаловском театре

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Культура Дата публикации: Сегодня, 11:00
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      Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание министра культуры Анатолия Маркевича на конфликт, в центре которого оказался Купаловский театр. В ходе разговора Лукашенко сравнил учреждение культуры с отхожим местом:
      «Театр в нужник превратился, и у меня под окном в Администрации президента туалет был. И я как человек спокойный, не националист — интернационалист полный, думаю: ну это же все-таки национальный театр, это же лицо».

      Анатолий Маркевич занял высокий пост 19 ноября. Обращаясь к нему, Лукашенко озвучил первоочередные задачи:
      «Проконтролируйте кадры, чтобы нормальные пришли, молодежь пришла. А то был один негодяй, который все испортил».

      Фото: brestcity.com
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