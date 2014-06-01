Лукашенко просит министра культуры закончить конфликт в Купаловском театре

«Театр в нужник превратился, и у меня под окном в Администрации президента туалет был. И я как человек спокойный, не националист — интернационалист полный, думаю: ну это же все-таки национальный театр, это же лицо».

«Проконтролируйте кадры, чтобы нормальные пришли, молодежь пришла. А то был один негодяй, который все испортил».







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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание министра культуры Анатолия Маркевича на конфликт, в центре которого оказался Купаловский театр. В ходе разговора Лукашенко сравнил учреждение культуры с отхожим местом:Анатолий Маркевич занял высокий пост 19 ноября. Обращаясь к нему, Лукашенко озвучил первоочередные задачи:Фото: brestcity.com