  • » » Минздрав обновил тарифы тестирования на коронавирус

      • Минздрав обновил тарифы тестирования на коронавирус

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:25
      (голосов: 0)

      Минздрав Беларуси назвал максимально допустимые цены для тестирования на COVID-19. Ознакомиться с текущими тарифами можно в обновленном постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале и вступившем в силу с 20 ноября. Указанные суммы на услуги по диагностике опасного заболевания являются максимальными.

      Наиболее бюджетным способом проверки остаются экспресс-тесты: 31,5 рубль. Дороже всего обойдутся ПЦР-тесты: 53 рубля. А определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического, иммунофлуоресцентного, иммуноферментного или иммунохемилюмисцентного анализа оценено в 37,5 рублей. В эту стоимость входят необходимые для проведения диагностики манипуляции, используемые материалы и реагенты, а также сам анализ.

      Фото: Pixabay.com
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь