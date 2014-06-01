Минздрав обновил тарифы тестирования на коронавирус

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Минздрав Беларуси назвал максимально допустимые цены для тестирования на COVID-19. Ознакомиться с текущими тарифами можно в обновленном постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале и вступившем в силу с 20 ноября. Указанные суммы на услуги по диагностике опасного заболевания являются максимальными.Наиболее бюджетным способом проверки остаются экспресс-тесты: 31,5 рубль. Дороже всего обойдутся ПЦР-тесты: 53 рубля. А определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического, иммунофлуоресцентного, иммуноферментного или иммунохемилюмисцентного анализа оценено в 37,5 рублей. В эту стоимость входят необходимые для проведения диагностики манипуляции, используемые материалы и реагенты, а также сам анализ.Фото: Pixabay.com