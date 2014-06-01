Карпенков назначен новым замминистра МВД Беларуси

В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь произошли очередные перестановки. Президент Александр Лукашенко назначил Николая Карпенкова заместителем министра и командующим внутренними войсками. До этого момента он был руководителем Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).
На новой должности Карпенков сменил Юрия Назаренко, который теперь стал первым заместителем министра – начальником милиции общественной безопасности. Прежде первым замом был Геннадий Казакевич. Он по-прежнему возглавляет криминальную милицию и остается заместителем, но не первым.
Предыдущие перестановки были проведены в конце октября, когда новым министром внутренних дел был назначен генерал-майор милиции, бывший глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.