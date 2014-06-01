Караник обвиняет Польшу в росте заболеваемости COVID-19

«Второй, конечно, фактор, который несколько меня расстраивает и даже удивляет, — это призывы, которые идут для того, чтобы действительно собираться во дворах, знакомиться, пить чай, участвовать в массовых мероприятиях. А причем, наверное, наших людей даже не смущает, что польское правительство призывает своих пожилых людей остаться дома и организовывает волонтеров для доставки продуктов и лекарств им на дом. Это то, что мы делали в первую волну, и то, что мы делаем сейчас. Наши оппоненты из Польши призывают наших пожилых людей выходить на какие-то марши мудрости. И вот тут возникает ситуация: неужели, скажем так, здоровье наших граждан стоит достижения каких-то политических целей?»







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Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник дал интервью телеканалу СТВ. Бывший министр здравоохранения Республики Беларусь комментировал динамику развития пандемии коронавируса в стране. Он подробно рассказал о перепрофилировании медицинских учреждений, масочном режиме, разнице между первой и второй волной, а также связал статистику заболеваемости с призывами, которые поступают из Польши.Фото: bsmu.by