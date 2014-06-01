Минздрав считает ввод карантина преждевременным

«После выхода из него вновь наблюдается ситуация по увеличению случаев заражения COVID-19», – заявил главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

«Если наблюдается рост числа учащихся с острыми респираторными заболеваниями, среди которых и коронавирус, когда отсутствует от 30 до 50% учащихся по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос о внеплановых каникулах», – пояснил Тарасенко.







Загрузка...

Загрузка...

Министерство здравоохранения не считает необходимым вводить карантин в учебных заведениях Беларуси.С 18 ноября ношение масок является обязательным на территории всей страны. Выход на плато заболеваемости прогнозируется не ранее середины декабря, и решение о внеплановых каникулах будет пересмотрено лишь в случае радикального изменения ситуации.Фото: Pixabay.com