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      • Минздрав считает ввод карантина преждевременным

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:33
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      Министерство здравоохранения не считает необходимым вводить карантин в учебных заведениях Беларуси.

      «После выхода из него вновь наблюдается ситуация по увеличению случаев заражения COVID-19», – заявил главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

      С 18 ноября ношение масок является обязательным на территории всей страны. Выход на плато заболеваемости прогнозируется не ранее середины декабря, и решение о внеплановых каникулах будет пересмотрено лишь в случае радикального изменения ситуации.

      «Если наблюдается рост числа учащихся с острыми респираторными заболеваниями, среди которых и коронавирус, когда отсутствует от 30 до 50% учащихся по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос о внеплановых каникулах», – пояснил Тарасенко.

      Фото: Pixabay.com

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