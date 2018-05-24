В Минске в ходе протестов есть пострадавшие

Сегодня, 15 ноября, в Минске проходит несанкционированная акция протеста, посвященная памяти Романа Баондаренко.
Как сообщают очевидцы, в ходе акции есть задержанные, а также пострадавшие. Так, очевидцы сообщают о том, что возле станции метро "Пушкинская" раздались взрывы, предположительно, светошумовых гранат. Затем возле указанной станции была замечена женщина, у которой была перевязана нога. Предположительно, ей в ногу попал осколок светошумовой гранаты.
По некоторым данным, силовики для разгона протестующих также применяли слезоточивый газ.