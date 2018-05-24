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      • В Минске в ходе протестов есть пострадавшие

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:55
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      Сегодня, 15 ноября, в Минске проходит несанкционированная акция протеста, посвященная памяти Романа Баондаренко.

      Как сообщают очевидцы, в ходе акции есть задержанные, а также пострадавшие. Так, очевидцы сообщают о том, что возле станции метро "Пушкинская" раздались взрывы, предположительно, светошумовых гранат. Затем возле указанной станции была замечена женщина, у которой была перевязана нога. Предположительно, ей в ногу попал осколок светошумовой гранаты.

      По некоторым данным, силовики для разгона протестующих также применяли слезоточивый газ. 

      Фото: РИА Новости
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