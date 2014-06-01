С 16 по 22 ноября в Беларуси ожидается мокрый снег и гололед

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С понедельника, 16 ноября, в Беларусь придет мокрый снег, туман и гололед.Так, 16 ноября страну накроет мокрый снег с дождем. Утром и вечером может наблюдаться сильный туман. Воздух прогреется до +5°С ночью, и +7°С - днем.17-18 ноября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах страны может быть гололед и туман. Ночью температура опустится до -5°С, днем столбик термометра поднимется до +5°С.19-20 ноября осадков не ожидается. Ветер - порывистый. В утренние часы возможен туман, местами гололед. Ночью столбики термометра покажут -3°С, днем - +7°С.В выходные, 21-22 ноября, Беларусь накроет циклон из Скандинавии. Ночью температура опустится до -4°С. Днем воздух прогреется до +6°С.Фото: Укринформ