  • » » С 16 по 22 ноября в Беларуси ожидается мокрый снег и гололед

      • С 16 по 22 ноября в Беларуси ожидается мокрый снег и гололед

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:43
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      С понедельника, 16 ноября, в Беларусь придет мокрый снег, туман и гололед. 

      Так, 16 ноября страну накроет мокрый снег с дождем. Утром и вечером может наблюдаться сильный туман. Воздух прогреется до +5°С ночью, и +7°С - днем.

      17-18 ноября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах страны может быть гололед и туман. Ночью температура опустится до -5°С, днем столбик термометра поднимется до +5°С.

      19-20 ноября осадков не ожидается. Ветер - порывистый. В утренние часы возможен туман, местами гололед. Ночью столбики термометра покажут -3°С, днем - +7°С.

      В выходные, 21-22 ноября, Беларусь накроет циклон из Скандинавии. Ночью температура опустится до -4°С. Днем воздух прогреется до +6°С. 

      Фото: Укринформ
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