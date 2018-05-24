В Минске начали задерживать протестующих

Сегодня, 15 ноября, в Беларуси проходит акция протеста "Я выхожу", посвященная памяти погибшего Романа Бондаренко.
С самого утра в столице закрыты 14 станций метро, отключен мобильный интернет, к центру города стягивалась военная техника и силовики.
Акция протеста стартовала, и уже есть первые задержания. Данную информацию подтвердила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич:
«Задержания есть»
Как сообщается, около 10 человек задержаны у станции метро "Пушкинская", также задержаны несколько журналистов.
Фото: belnovosti.by
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