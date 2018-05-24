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      • В Минске начали задерживать протестующих

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:14
      (голосов: 0)
      Сегодня, 15 ноября, в Беларуси проходит акция протеста "Я выхожу", посвященная памяти погибшего Романа Бондаренко. 

      С самого утра в столице закрыты 14 станций метро, отключен мобильный интернет, к центру города стягивалась военная техника и силовики.

      Акция протеста стартовала, и уже есть первые задержания. Данную информацию подтвердила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич:

      «Задержания есть»

      Как сообщается, около 10 человек задержаны у станции метро "Пушкинская", также задержаны несколько журналистов.

      Фото: belnovosti.by 
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