Немецкие ученые назвали напитки, подавляющие COVID-19

Ученые из Германии провели исследование, по результатам которого выяснилось, что некоторые напитки в лабораторных условиях останавливают развитие коронавируса.
Связано это с тем, что указанные ниже жидкости в несколько тысяч раз снижают активность патогена SARS-CoV-2, отвечающего за распространение коронавируса в организме человека. Как отмечают ученые, после приема напитков деактивация COVID-19 происходит в течение 5 минут. Речь идет о таких напитках, как:
гранатовый сок;
зеленый чай;
рябиновый сок;
клюквенный сок;
сок из бузины.
При этом, специалисты отмечают, что эффективность напитков была доказана в лабораторных условиях. Это не значит, что они будут так же эффективны в домашних условиях.