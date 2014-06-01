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      • Немецкие ученые назвали напитки, подавляющие COVID-19

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:44
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      Ученые из Германии провели исследование, по результатам которого выяснилось, что некоторые напитки в лабораторных условиях  останавливают развитие коронавируса.

      Связано это с тем, что указанные ниже жидкости в несколько тысяч раз снижают активность патогена SARS-CoV-2, отвечающего за распространение коронавируса в организме человека. Как отмечают ученые, после приема напитков деактивация COVID-19 происходит в течение 5 минут.
      Речь идет о таких напитках, как:
      • гранатовый сок;
      • зеленый чай;
      • рябиновый сок;
      • клюквенный сок;
      • сок из бузины.
      При этом, специалисты отмечают, что эффективность напитков была доказана в лабораторных условиях. Это не значит, что они будут так же эффективны в домашних условиях.

      Фото: Pixabay
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