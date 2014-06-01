Ученые из США: Из-за мутации коронавирус стал более заразным

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Специалисты Университета Северной Каролины изучили коронавирусный штамм D614G - разновидность патогена SARS-CoV-2 - и пришли к выводу, что он мутировал и стал более заразным.Патоген коронавируса SARS-CoV-2 на сегодняшний день наиболее распространен не только в странах Европы, но и по всему миру. Из-за мутации он стал быстрее размножаться и распространяться, что увеличивает вероятность попадания его в организм человека.В то же время мутация ослабила патоген, что делает его более уязвимым перед лекарственными средствами. Теперь, чтобы уничтожить вирус, достаточно принять средство, содержащее антитела. Кроме того, новый патоген значительно реже вызывает тяжелую форму инфекции COVID-19.Фото: delo.ua