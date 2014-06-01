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      • В Кремле отреагировали на встречу Небензи с Тихановской

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 13:18
      (голосов: 0)
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на встречу постпреда РФ Василия Небензи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Так, Песков отметил, что это была не личная встреча, а на площадке ООН. Позиция России по отношению к белорусской оппозиционерке не изменилась.

      «Позиция не изменилась, он же не один с ней встречался... Наш полпред вместе со своими коллегами проводит мероприятия, если в них участвуют такие, как Тихановская, также в рамках своей деятельности он принимает участие в мероприятиях», -


      отметил Песков.

      Сам Небензя также прокомментировал неформальную встречу с Тихановской, организованную Советом Безопасности ООН:

      «Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми».

      Напомним, что неформальная встреча Совбеза ООН по событиям в Беларуси состоялась 4 сентября. На нее пригласили и Светлану Тихановскую. 
      Фото: tadviser.ru




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