В Кремле отреагировали на встречу Небензи с Тихановской

«Позиция не изменилась, он же не один с ней встречался... Наш полпред вместе со своими коллегами проводит мероприятия, если в них участвуют такие, как Тихановская, также в рамках своей деятельности он принимает участие в мероприятиях», -

«Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми».







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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на встречу постпреда РФ Василия Небензи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Так, Песков отметил, что это была не личная встреча, а на площадке ООН. Позиция России по отношению к белорусской оппозиционерке не изменилась.отметил Песков.Сам Небензя также прокомментировал неформальную встречу с Тихановской, организованную Советом Безопасности ООН:Напомним, что неформальная встреча Совбеза ООН по событиям в Беларуси состоялась 4 сентября. На нее пригласили и Светлану Тихановскую.Фото: tadviser.ru