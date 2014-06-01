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      • Белорусов будут лишать гражданства за причинение вреда интересам страны

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:47
      (голосов: 0)
      Беларусов будут лишать гражданства за участие в террористической деятельности и причинение вреда интересам страны. Соответствующие поправки к закону "О гражданстве Республики Беларусь" могут быть приняты уже во втором чтении на осенней сессии.

      «Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», -

      сообщила член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич. Данные изменения коснутся только тех, кто не является белорусом по рождению - то есть иностранцев, получивших белорусское гражданство. 

      Кроме того, депутаты планируют ограничить круг тех, кто сможет запрашивать восстановление утраченного гражданства. 

      Фото: aif.by

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