Белорусов будут лишать гражданства за причинение вреда интересам страны

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», -







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Беларусов будут лишать гражданства за участие в террористической деятельности и причинение вреда интересам страны. Соответствующие поправки к закону "О гражданстве Республики Беларусь" могут быть приняты уже во втором чтении на осенней сессии.сообщила член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич. Данные изменения коснутся только тех, кто не является белорусом по рождению - то есть иностранцев, получивших белорусское гражданство.Кроме того, депутаты планируют ограничить круг тех, кто сможет запрашивать восстановление утраченного гражданства.Фото: aif.by