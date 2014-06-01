  • » » Декан гомельского вуза лишился должности за отказ наказывать студентов

      • Декан гомельского вуза лишился должности за отказ наказывать студентов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:33
      (голосов: 0)
      Владимир Лукьяненко, декан факультета автоматизированных и информационных систем Гомельского государственного технического университета им. Павла Сухого,  лишился должности после того как отказался наказывать студентов за участие в протестных акциях. Деканом он стал всего 7 месяцев назад, до этого 6 лет был заместителем декана.

      Лукьяненко рассказал, что в университет пришло письмо от властей, в котором от руководства университета требовалось провести пояснительную работу со студентами, привлекавшимися к ответственности по ст. 23.34 КоАП. Четверо таких студентов учились на кафедре, которой заведовал Лукьяненко. Его вызвали в ректорат и потребовали наказать студентов, но он отказался.

      «Согласно действующим в университете Правилам внутреннего распорядка для учащихся, дисциплинарное взыскание могут вынести и за одно пропущенное без уважительных причин учебное занятие. То есть, механизм может быть такой: сейчас — замечание, потом за любой прогул — выговор, а дальше уже отчисление», - 

      пояснил экс-декан.

      Лукьяненко повторно вызвали в ректорат, он снова отказался выполнять требование и в этот же день написал заявление на увольнение. Теперь мужчина работает доцентом кафедры. 

      Фото: euroradio.fm
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь