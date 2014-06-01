Декан гомельского вуза лишился должности за отказ наказывать студентов

«Согласно действующим в университете Правилам внутреннего распорядка для учащихся, дисциплинарное взыскание могут вынести и за одно пропущенное без уважительных причин учебное занятие. То есть, механизм может быть такой: сейчас — замечание, потом за любой прогул — выговор, а дальше уже отчисление», -