Декан гомельского вуза лишился должности за отказ наказывать студентов

Владимир Лукьяненко, декан факультета автоматизированных и информационных систем Гомельского государственного технического университета им. Павла Сухого, лишился должности после того как отказался наказывать студентов за участие в протестных акциях. Деканом он стал всего 7 месяцев назад, до этого 6 лет был заместителем декана.
Лукьяненко рассказал, что в университет пришло письмо от властей, в котором от руководства университета требовалось провести пояснительную работу со студентами, привлекавшимися к ответственности по ст. 23.34 КоАП. Четверо таких студентов учились на кафедре, которой заведовал Лукьяненко. Его вызвали в ректорат и потребовали наказать студентов, но он отказался.
«Согласно действующим в университете Правилам внутреннего распорядка для учащихся, дисциплинарное взыскание могут вынести и за одно пропущенное без уважительных причин учебное занятие. То есть, механизм может быть такой: сейчас — замечание, потом за любой прогул — выговор, а дальше уже отчисление», -
пояснил экс-декан.
Лукьяненко повторно вызвали в ректорат, он снова отказался выполнять требование и в этот же день написал заявление на увольнение. Теперь мужчина работает доцентом кафедры.