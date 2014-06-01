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      • В выходные Беларусь накроет мокрым снегом с дождем

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:17
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      В сторону Беларуси с территории Западной Европы движется фронтальный раздел, который на выходные принесет мокрый снег с дождем. 

      Так, 14 ноября практически по всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега. На северо-восточной части республики может быть небольшой гололед и налипание снега. В некоторых районах возможны сильные туманы. Ветер умеренный. Днем воздух прогреется до +8°С, ночью - до +3°С.

      В воскресенье, 15 ноября, фронтальный раздел уйдет с Беларуси. По всей территории страны будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут краткосрочные дожди, на востоке - со снегом. Возможен гололед. Температура ночью достигнет +7°С, днем - +10°С.

      Фото: svidok.info
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