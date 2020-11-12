ВОЗ рассказала, как отличить коронавирус от гриппа

Всемирная организация здравоохранения рассказала, как отличить коронавирус от гриппа. Грипп и COVID-19 имеют схожую симптоматику (боль в горле, насморк, кашель, усталость). Однако коронавирус, как сообщают РИА Новости, имеет и дополнительные симптомы, а именно:
потерю обоняния и чувства вкуса;
одышку;
температура тела поднимается выше 38 градусов.
ВОЗ также отмечает, что для тяжелой формы коронавируса характерны такие симптомы:
потеря аппетита;
боль или давление в груди;
одышка;
спутанность сознания;
температура тела выше 38 градусов.
При обнаружении у себя каких-либо из вышеперечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу!