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      • ВОЗ рассказала, как отличить коронавирус от гриппа

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:22
      (голосов: 0)
      Всемирная организация здравоохранения рассказала, как отличить коронавирус от гриппа.
      Грипп и COVID-19 имеют схожую симптоматику (боль в горле, насморк, кашель, усталость). Однако коронавирус, как сообщают РИА Новости, имеет и дополнительные симптомы, а именно:
      • потерю обоняния и чувства вкуса;
      • одышку;
      • температура тела поднимается выше 38 градусов.
      ВОЗ также отмечает, что для тяжелой формы коронавируса характерны такие симптомы:
      • потеря аппетита;
      • боль или давление в груди;
      • одышка;
      • спутанность сознания;
      • температура тела выше 38 градусов.
      При обнаружении у себя каких-либо из вышеперечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу!

      Фото: Интерфакс 
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