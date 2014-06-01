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      • В Минске силовики пресекли акцию протеста инвалидов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:06
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      Сегодня, 12 ноября, в Минске на акцию протеста собрались люди с ограниченными возможностями. В 14:00 несколько десятков инвалидов собрались у Красного Костела, после чего направились в сторону проспекта Независимости. Однако на углу гостиницы "Минск" дорогу протестующим заблокировали силовики. 

      Демонстранты вернулись к Красному Костелу. Все это время силовики сопровождали митингующих, периодически напоминая тем, что марш - не санкционирован. Участники с БЧБ флагами и лентами некоторое время походили по площади, после чего разошлись, 

      Обошлось без задержаний. На данный момент площадь пуста. 

      Фото: БЕЛАПАН
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