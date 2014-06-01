В Минске силовики пресекли акцию протеста инвалидов

Сегодня, 12 ноября, в Минске на акцию протеста собрались люди с ограниченными возможностями. В 14:00 несколько десятков инвалидов собрались у Красного Костела, после чего направились в сторону проспекта Независимости. Однако на углу гостиницы "Минск" дорогу протестующим заблокировали силовики.
Демонстранты вернулись к Красному Костелу. Все это время силовики сопровождали митингующих, периодически напоминая тем, что марш - не санкционирован. Участники с БЧБ флагами и лентами некоторое время походили по площади, после чего разошлись,
Обошлось без задержаний. На данный момент площадь пуста.