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      • Канадские ученые: нехватка соли в организме приводит к сердечному приступу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:38
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      Канадские ученые провели исследование, направленное на выяснение последствий нехватки соли в организме.

      Так, в исследовании приняли участие более 130 тысяч добровольцев. Условием эксперимента было резкий отказ от соли. Специалисты проанализировали состояние здоровья у участников исследования до и после отказа от соли, и выяснили, что дефицит хлорида натрия увеличивает вероятность возникновения инфаркта и инсульта. При этом, негативные последствия затронули даже тех, кто никогда не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

      Фото: Белновости
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