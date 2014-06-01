Канадские ученые: нехватка соли в организме приводит к сердечному приступу

Канадские ученые провели исследование, направленное на выяснение последствий нехватки соли в организме.
Так, в исследовании приняли участие более 130 тысяч добровольцев. Условием эксперимента было резкий отказ от соли. Специалисты проанализировали состояние здоровья у участников исследования до и после отказа от соли, и выяснили, что дефицит хлорида натрия увеличивает вероятность возникновения инфаркта и инсульта. При этом, негативные последствия затронули даже тех, кто никогда не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.